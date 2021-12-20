Sarıcalar’ın 5.’nci şubesi hizmete girdi

Özellikle Çorum’a özgü organik unlu mamulleri ile büyük beğeni toplayan ve kendi markasını yaratan Nesrin Sarıca’nın “Sarıcalar Yufka, Süt ve Süt Ürünleri” isimli firması Eşref Hoca Caddesi’ndeki iki, Fatih Caddesi’ndeki bir ve Bahçelievler’deki bir şubesinin ardından beşinci şubesini de önceki gün Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No: 66 / B adresinde hizmete açtı.

Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.



Çorum’da KOSGEB desteği ile kurdukları “Sarıcalar Yufka ve Unlu Mamuller” markasının giderek daha aranır ve tercih edilir bir marka haline gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Nesrin Sarıca, kendi üretimleri baklava, su böreği, tel kadayıf, mantı, kurabiye çeşitleri, yufka ekmek, böreklik yufka, erişte, çorbalık, kıtır, tarhana, hingal, kuru mantı, çörek, poğaça, simit, yanıç, pizza, katmer, kete, kol böreği, sucuk, tereyağlı el açmalar ve ekmek kadayıfını tüketicilerin beğenisine sunduklarını kaydetti.



İşyerinde ayrıca, keçi, manda, inek sütü, manda kaymağı, tereyağı, domates-biber salçası, kuru patlıcan, biber, kabak, acı biber, dolmalık, el yapımı zeytinyağlılar, incir tatlısı, nohuttan yoğurt mayası ile Ganik, Dalgıçlar, Yakamoz firmasının ürünlerinin de satışını yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Aşgın ile diğer protokol üyeleri duanın ardından kordelayı keserek işletmeyi açarken, açılışın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Öte yandan açılışa katılamayan Vali Mustafa Çiftçi de daha sonra işletmeyi ziyaret ederek tebrik etti.

İLK ALIŞVERİŞ TAHTASIZ’DAN

Nesrin Sarıca’nın sahibi olduğu Sarıcalar Yufka, Süt ve Süt Ürünleri işletmesinin 5'inci şubesinin açılışına katılan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız geleneği bozmadı.

Açılış törenine katılan CHP İl Başkanı Tahtasız, her açılışta olduğu gibi Sarıcalar Yufka, Süt ve Süt Ürünleri işletmesinde de Nesrin Sarıca’ya ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Mehmet Tahtasız ayrıca açılış sonrasında işletmeden alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

(Volkan SINAYUÇ)