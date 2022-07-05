Sarıbül, Çorum’da partililerle buluştu

Çorum Olaylarının 42. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere Çorum’a gelen Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek parti yöneticileri ile üyelerle sohbet etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Genel Meclisi Üyeleri Yıldız Bek, Özcan Çetin, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile bir araya gelen Sarıbal, gündemi, parti çalışmalarını ve seçim hazırlıklarını değerlendirdi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Sarıbal’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

