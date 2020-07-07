Sarı, yetenek sınavı yapılan okulları gezdi

Sınava gelen her öğrencinin maskeli ve ateşleri ölçülerek içeri alındığını belirten Sarı, “Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen sınavda gerekli her türlü tedbir alındı, sınav sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 13 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktır" dedi. (Haber Merkezi)