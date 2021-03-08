Sarı ve Sayan’a plaket

Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse ve Mecitözü Süt üretici Birliği Başkanı Metin Ayvaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’a plaket verdi.

Sarı ve Sayan’ı ziyaret eden Köse ile Ayvaz, ilimiz tarımına verdiği destekler için teşekkür ederek plaket takdim etti. Sarı ve Sayan da ziyaret ve nazik davranışları için Köse ile Ayvaz’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

