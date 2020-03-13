Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95605
ALTIN
309.803
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.8159
EURO
7.0130

Sarı, pansiyonları denetledi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu’da okulların pansiyonlarını ziyaret ederek öğrenciler ile kahvaltıda buluştu. 

Sarı, pansiyonları denetledi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu’da okulların pansiyonlarını ziyaret ederek öğrenciler ile kahvaltıda buluştu. 

13 Mart 2020 Cuma 20:12
Sarı, pansiyonları denetledi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu ile birlikte Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sungurlu Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu, Şehit Akif Kapaklı MTAL Kız Öğrenci Pansiyonu, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonu ile Sungurlu Fen Lisesi Pansiyonlarını sabah saatlerinde ziyaret ederek öğrenciler ile kahvaltıda bir araya geldi. Sarı, pansiyonların yatakhane, çamaşırhane, lavabo, mescit vb. kullanım alanlarını inceleyerek, görevli belletmen ve idarecilerden bilgiler aldı. 
Gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra bir açıklama yapan Yakup Sarı, "Çorum genelindeki tüm pansiyonu bulunan tüm okullarımızın ziyaret edip, öğrenciler ile bir araya gelmek ana hedefimiz. Evlatlarımızın en iyi eğitim ve öğretim hayatını hazırlamak asli görevlerimizden olduğu gibi onların pansiyonlarda sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda kalmalarını sağlamak da en önemli görevlerimiz arasındadır. Şu an için yurtlarımızda büyük sorunlarımız olmayıp, arkadaşlarımız ile beraber daha iyi neler yapabiliriz sorusuna cevap arıyoruz" dedi. 

İlgili Haberler
Bir evden iki kamyonet çöp çıktı
Bir evden iki kamyonet çöp çıktı
Vakıf 19’un vefa ödülleri dağıtıldı
Vakıf 19’un vefa ödülleri dağıtıldı
Yakup Sarı yine gençleri ağırladı
Yakup Sarı yine gençleri ağırladı
İnşaat maliyet endeksi arttı
İnşaat maliyet endeksi arttı
Türkiye’de tavuk eti üretimi arttı
Türkiye’de tavuk eti üretimi arttı
SP’li gençler gazete dağıttı
SP’li gençler gazete dağıttı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim