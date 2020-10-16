Sarı, önlemleri inceledi
Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, meslek liselerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 21 Eylülde ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıfı öğrencilerinin okula adım atmasının ardından, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi öğrencileri de 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren her yerde olduğu gibi Çorum’da da atölyelerde yüz yüze uygulama eğitimlerine başlamıştı.
Güncel 16.10.2020, 20:20
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Meslek Liselerinde alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorum Spor Lisesi ile Çorum Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı okul müdürleri ve öğretmenlerimize teşekkür ederek, başarılar diledi.
Meslek lisesi ziyaretlerine devam eden Sarı, Şube Müdürü Ahmet Çaylak ile beraber de Hasan Paşa MTAL, Bilge Kağan MTAL, Bahçelievler MTAL, Şehit Emin Güner MTAL ve Şehit Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
(Haber Merkezi)
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