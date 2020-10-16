Sarı, önlemleri inceledi

Meslek Liselerinde alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorum Spor Lisesi ile Çorum Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı okul müdürleri ve öğretmenlerimize teşekkür ederek, başarılar diledi.

Meslek lisesi ziyaretlerine devam eden Sarı, Şube Müdürü Ahmet Çaylak ile beraber de Hasan Paşa MTAL, Bilge Kağan MTAL, Bahçelievler MTAL, Şehit Emin Güner MTAL ve Şehit Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

(Haber Merkezi)