Sarı: "Olumlu okul iklimi oluşturmak hedefimiz olmalı”

Konuşmasında hep birlikte bir aile olarak Çorum'da eğitimi daha iyi yerlere getirme hedefi ve gayesi içerisinde olduklarını dile getiren Milli Eğitim Müdürü Sarı, "Görev yaptığınız kurumlarda öğretmen, öğrenci ve velilerle iyi iletişim içerisinde olmanız önemli. Sizler eğitim liderlerisiniz. Olumlu ve güzel okul iklimini oluşturun. Öğretmen, öğrenci, hizmetli, kim varsa herkesin fikrine değer verin, ortak paydanızı oluşturun" dedi.

“Heyecanınız kadar ayaktasınız” diyen Sarı, sevgi ile açılmadık kapının zorla açılmadığını kaydederek, "Eğitim anlayışımızın merkezinde mutlu çocuklarımız olmalı. Ön yargılı olmadan herkese eşit davranmak, her kişiye insani değer vermek, kendimizi gelişen dünyada sürekli değişime ve gelişime açık tutmak öncelikli hedefimiz olmalı" dedi.(Haber Merkezi)