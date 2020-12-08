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Sarı, okullardaki güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okullarda yapılan deprem güçlendirme çalışmalarını incelemeye devam ediyor.

Güncel 08.12.2020, 21:20
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Sarı, okullardaki güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi

Yakup Sarı, İnşaat ve Emlak Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Müslim Kılıç ile birlikte okulları ziyaret edip, inşaat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Güçlendirme çalışmalarını inceledikten sonra açıklamada bulunan Sarı “Öğretmenlerin ara dönem seminer çalışmalarını değerlendirdik. Uzaktan eğitimde sıkıntılar yaşamamak için, gerekli tüm çalışmaları yerine getiriyoruz. İlimiz merkez ve ilçelerimizde devam eden, okulların depreme karşı güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldık. Okullarımızın tamamında fiziki alt yapı ve deprem gibi etkenlerden bir problem yaşamamak için, inşaat ve güçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar, çocuklarımıza daha güvenilir eğitim ortamları sağlamak” dedi.

(Haber Merkezi)

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