Sarı, öğretmenlere iyi tatiller diledi

Yakup Sarı, eğitim öğretim döneminin yaz tatiline girmesi üzerine yaptığı açıklamada öğretmenlere seslenerek şunları dile getirdi:

“Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı yarına hazırlarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, ömrünü ve hayallerini bu ülkenin evlatlarına adayan ve yıllar geçse de gönül bağımızı hiç koparmadığımız kıymetli öğretmenlerimiz sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

"Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir." diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ne kadar doğru bir söz olduğunu; uzaktan eğitim sürecinde göstermiş olduğunuz özverili çalışmalar, gayretler, öğrenciler için sürprizleriniz, köy köy dolaşıp kitap dağıtarak ve Vefa Sosyal Destek Gruplarında bir fiil aktif görev alarak göstermiş oldunuz.

Ülke ve dünya tarihinde yaşanmayan salgın durumlarını yaşadık. Okullarda yüz yüze eğitime ara verdik, tatil değil uzaktan eğitim diyerek üstün performans gösterdik. Bize her yer okul dedik, mekan ve zaman dinlemedik. Geleceğe dair umutlarımızı, hayallerimizi yeşerten öğretmenlerimiz. Sağlık, mutluluk ve huzur ile geçireceğiniz tatiller diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılında görüşmek üzere iyi tatiller.”(Haber Merkezi)