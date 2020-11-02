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Sarı, minik öğrencileri sevindirdi

Okul ziyaretleri kapsamında Laçin ve Osmancık ilçelerinde bulunan okullarda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulu, Çamlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmancık Damatoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Güncel 02.11.2020, 19:28
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Sarı, minik öğrencileri sevindirdi

Eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etmek, yaşanılan sorunlara çözüm arayışında olmak amacı ile okul ziyaretlerine devam eden Sarı, sınıfları tek tek dolaşıp derslere iştirak ederek öğretmen ve öğrencilerimizle sohbet etti.

(Haber Merkezi)

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