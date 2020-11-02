Sarı, minik öğrencileri sevindirdi

Eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etmek, yaşanılan sorunlara çözüm arayışında olmak amacı ile okul ziyaretlerine devam eden Sarı, sınıfları tek tek dolaşıp derslere iştirak ederek öğretmen ve öğrencilerimizle sohbet etti.

(Haber Merkezi)