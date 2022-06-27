Sarı minibüs ve otobüsler sefere başladı

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “İstiyoruz ki toplu ulaşım güçlü olsun. Mümkün olduğunca toplu ulaşım kullansın vatandaşımız. İnsanlar özel araçlarını değil, toplu ulaşım araçlarını

Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anahtar teslim törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törende yaptığı konuşmada 31 Mart 2019 seçimleri öncesi verdikleri vaatler arasında toplu ulaşımın daha ferah bir ortamda daha sağlıklı ve daha konforlu bir şekilde kullanılması olduğunu anlattı. Geçtiğimiz süre içerisinde bu alanda birçok çalışma yaptıklarından bahseden Aşgın, yeni alınan araçların bu hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

Toplu ulaşımın bu şehirde güçlü olmasını istediklerini söyleyen Aşgın, “Mümkün olduğunca toplu ulaşım kullanılsın. İnsanlar özel araçlarını değil toplu ulaşımı tercih etsinler. Bunun için yapılacaklar belli bir araçlarımız yeni olacak konforlu olacak, içine giren kışın üşümeyecek, yazın yanmayacak. Her türlü donanım içerisinde olacak. İki personeli güler yüzlü olacak, şoförleri tatlı dilli olacak. Bunların hepsi çok önemlidir. Fiyatlar uygun olacak. Fiyatlar toplu ulaşım kullanmak durumunda olan insanlar rahatlıkla ödeyecek durumda olacak.” dedi.

Son üç dört ay içerisinde belediyenin de 18 araçla toplu ulaşıma dahil olmasıyla birlikte sürece hizmet kalitesinde artış olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları söyledi: “Burada da gördüğünüz gibi araçların niteliğinde kalitesinde yenilenme artmış, şoförlerimizin yüzünde güler yüz tatlı dil.

Allaha hamdolsun biz bütün personelimizle gurur ve onur duyduğumuz gibi, özellikle bizim 18 hattımızda çalışan şoförler ve diğer diğer Ulaş Aş.’de çalışan şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimizi gururla onurla en güzel şekilde toplu ulaşımdan istifade ettiriyorlar.”

Aşgın’ın ardından söz alan milletvekilleri Kavuncu ve Ceylan yeni minibüs ve otobüslerin hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Aşgın ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Törende otobüs üreticisi firma temsilcisi, Başkan Başkan Aşgın’a temsili anahtar plaketi verdi. Anahtar tesliminin ardından Milletvekili Ceylan, otobüsün direksiyonuna geçerek katılımcılarla birlikte şehir turu attı.