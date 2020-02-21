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Sarı, meslek liselerinin atölyelerini gezdi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Sarı, meslek liselerinin atölyelerini gezdi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

21 Şubat 2020 Cuma 21:20
Sarı, meslek liselerinin atölyelerini gezdi

Okulların atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Sarı, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Anasınıfını ziyaret ederek çocuklar ile etkinlikler yaptı.

Öğretmenler le de görüşen Yakup Sarı, kalem erbabı olarak eğitimcilerin görevinin, ülkeyi sağlam temellere oturtmak olduğunu, o temelin harcının da bu okullardaki öğrenciler olduğunu söyledi. Sarı, “Okullarda eline kalem veremediğimiz çocuklara, dışarılarda silah veriyorlar, teröre alet ediyorlar. 2200 yıllık tarihimizde çok bedel ödedik. Çanakkale 'de, balkanlarda her yerde nice şehitler verdik. Onlar gözünü kırpmadan ölüme koştular. İşte bizim tek derdimiz vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek. Çorum Milli Eğitim olarak kapımız her daim açık, hizmetinizdeyiz. El birliği, gönül birliği ile ülkemizi daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

(Haber Merkezi)

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