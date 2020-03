Sarı, merkez okul ziyaretlerine devam etti

Sarı Atatürk Anadolu Lisesi'nde yer alan Çorum İl Eğitim Tarih Müzesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde de bulundu.

Okullarda öğretmenlerle de sohbet eden Yakup Sarı, geleceği inşa etmek için, şimdi ki zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılacak her hatanın geri dönüşü olmayan durumlarla baş başa kalınmasına neden olacağını vurgulayan Sarı, okullara gelirken her türlü düşünceyi bir kenara bırakıp, öğretmen kimliği ile çocukların eğitilmesi gerektiğini kaydetti. Sarı, “Çocuklarımızın hayallerini, gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Bakanlığımızın 2023 vizyonunda ki hedeflere ve daha fazlasına ulaşmamız için çok çalışmalıyız. Herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirirse eğitim düzeyimiz daha iyi yerlere gelecektir. Milli eğitim olarak her daim hizmetinizdeyiz" dedi.

(Haber Merkezi)