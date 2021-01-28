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Sarı, Maarif Müfettişleri ile buluştu

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ilimizde görev yapan Maarif Müfettişleri ile biraraya geldi.

Güncel 28.01.2021, 22:46
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Sarı, Maarif Müfettişleri ile buluştu

Çorum’da Milli Eğitim Müdürü Sarı Sarı Başkanlığı’nda Maarif Müfettişleri ile dönem sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıda Maarif Müfettişleri ile birinci dönemin genel değerlendirilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yürütülen çeşitli faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, maarif müfettişlerine 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve salgın döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse müdürlükteki üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek belge dağıttı. Yakup Sarı, maarif müfettişlerine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

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