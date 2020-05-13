Sarı Laçin ve Mecitözü’ndeki öğretmenlerle görüştü

Öğretmenleri özlediğini dile getiren Sarı, Çorum olarak EBA kullanım oranını daha ileri seviyelere getirmek gerektiğini, öğretmenlerin büyük bölümünün öğrenciler ile tek tek ilgilendiğini ancak kimi öğretmenlerin de köy köy dolaşıp öğrencilerine kitap ve deneme götürdüğünü vurguladı. Tüm öğretmelere bu süreçte gösterdiği özveriden dolayı teşekkür eden Sarı, zor zamanların geçeceğini ancak kendini geliştiren ve ilerletenlerin ayakta kalacağını ifade etti. Çocukların hayal kurmasının önemli olduğunu anlatan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Çocuklar hayal kuracak ki ardından gerçeğe ulaşabilecek” dedi.

Sarı, okul müdürü ve öğretmenlerden, uzaktan eğitime erişimi bulunmayan öğrencilerinin tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılmasını da ifade etti. (Haber Merkezi)