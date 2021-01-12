Son Dakika

Sarı inşaatı süren okulları inceledi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, inşaatı devam eden ve tamamlanan okullarda inceleme yaptı.

Güncel 12.01.2021, 23:00 12.01.2021, 23:13
34
Sarı inşaatı süren okulları inceledi

Yakup Sarı, merkezde inşaat çalışmaları süren ve tamamlanan okulları gezdi. İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Müslim Kılıç’ın eşlik ettiği gezide Milli Eğitim Müdürü Sarı, inşaat çalışmalarına başlanan 24 derslikli Eti Anadolu Lisesi, inşaatı tamamlanan 24 derslikli Bekir Aksoy İlkokulu, 20 derslikli Hacı Bektaş Veli Ortaokulu ve 16 derslikli 23 Nisan Ortaokulu Ek Binası ile Gülabibey Mahallesi’nde inşaatı devam eden 20 derslikli okulları inceledi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada: “İlimizde çok önemli eğitim yatırımları gerçekleştiriyoruz. Gerek deprem güçlendirmeleri ile gerekse yeni planlamalar ile öğrencilerimiz kaliteli, fiziki alt yapısı sağlam ve depremlere karşı dayanıklı olan okullara kavuşacak. İnşallah pandeminin bitmesiyle tekrardan okullarımız çocuklarımızın neşesi ve cıvıltıları ile şenlenecek” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 13 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:53
İkindi 15:19
Akşam 17:41
Yatsı 19:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@