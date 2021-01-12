Sarı inşaatı süren okulları inceledi

Yakup Sarı, merkezde inşaat çalışmaları süren ve tamamlanan okulları gezdi. İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Müslim Kılıç’ın eşlik ettiği gezide Milli Eğitim Müdürü Sarı, inşaat çalışmalarına başlanan 24 derslikli Eti Anadolu Lisesi, inşaatı tamamlanan 24 derslikli Bekir Aksoy İlkokulu, 20 derslikli Hacı Bektaş Veli Ortaokulu ve 16 derslikli 23 Nisan Ortaokulu Ek Binası ile Gülabibey Mahallesi’nde inşaatı devam eden 20 derslikli okulları inceledi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada: “İlimizde çok önemli eğitim yatırımları gerçekleştiriyoruz. Gerek deprem güçlendirmeleri ile gerekse yeni planlamalar ile öğrencilerimiz kaliteli, fiziki alt yapısı sağlam ve depremlere karşı dayanıklı olan okullara kavuşacak. İnşallah pandeminin bitmesiyle tekrardan okullarımız çocuklarımızın neşesi ve cıvıltıları ile şenlenecek” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)