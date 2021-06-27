Sarı ile Sayan dolu zararı olan köyleri inceledi

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da yağışlar sonunda büyük zarara uğrayan merkeze bağlı köylere tek tek giderek dolu ile yağış hasarını yerinde tespit etti.

İlimizde üreticilerin dolu ve yağışlar nedeni ile ürünlerinin zarar gördüğünü belirten Sarı ile Sayan incelemeleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda: “İlimizde dolu afetinden etkilenen çiftçilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla beraber yaraları sarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Allah beterinden korusun” görüşüne yer verdiler.

(Haber Merkezi)

