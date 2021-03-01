Sarı ile lise müdürleri değerlendirme yaptı

Milli Eğitim Müdürü Sarı ve Milli Eğitim Şube Müdürleri’nin katılımıyla düzenlenen toplantıyaOrtaöğretim, Mesleki Eğitim, İmam Hatip Lisesi müdürleri ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları iştirak etti. Toplantıda yeniden başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.

Yapılan toplantıya Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Ahmet Çaylak, Ortaöğretim Kurumlarından Sorumlu Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Taşımalı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Kutluhan Cüce ve Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Taşpınar katılarak yeniden başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili okul müdürleri ve müdür yardımcılarına yüz yüze sınavlar, pansiyonların durumları, taşımalı öğrenciler gibi birçok güncel konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Hassas ve dinamik süreçten geçtiklerini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tüm tedbirleri harfiyen uygulayacağız. Süreci sağlıklı bir şekilde yürüterek evlatlarımızın önce sağlıklarını gözeterek, eğitim faaliyetlerini devam ettireceğiz” diye konuştu.

Programa katılan şube müdürleri ve okul müdürlerine teşekkür eden Yakup Sarı, çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

