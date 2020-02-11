İl Milli Eğitim Müdürü Sarı “Gençlerle Başbaşa” isimli proje kapsamında bu hafta Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında misafir etti.

Projenin beşinci toplantısında bu hafta Amin Maalouf’un “Semerkant” isimli eseri İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında değerlendirildi. Sarı, romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı ve yaşanan olaylar hakkında öğrenciler ile mütalaa etti.

Sarı, gençlere teşekkür ederek Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” isimli kitabını da hediye etti.

(Ömür SOYTEMİZ)