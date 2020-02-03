Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119243
ALTIN
303.651
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7782
EURO
6.6174

Sarı, ders zilini Bozboğa’da çaldı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının ders zilini merkeze bağlı Bozboğa Köyü’nde çaldı.

Sarı, ders zilini Bozboğa’da çaldı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının ders zilini merkeze bağlı Bozboğa Köyü’nde çaldı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 21:10
Sarı, ders zilini Bozboğa’da çaldı

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle dün Bozboğa Köyü’ne gitti.

Çorum genelinde 32 anaokulunda 8 bin 739, 183 ilkokulda 27 bin 458, 153 ortaokulda 29 bin 605 ve 104 orta öğretim kurumunda 26 bin 618 olmak üzere 92 bin 420 öğrenci, 783 idareci ve 7 bin 651 öğretmenin dersbaşı yaptığını belirten Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğrencilerle bol bol sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Öğrencilere hediyeler de dağıtan Sarı, “Ülkemizin genç, dinamik, sağlıklı insanların yetiştiği bir toplumun temellerini inşa etmek istiyoruz. Bu sebepten ötürü hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkesine sevdalı olan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 2.dönemin hayırlı uğurlu olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Zarife Pamuk toprağa verildi
Zarife Pamuk toprağa verildi
Halim Coşkun’u kaybettik
Halim Coşkun’u kaybettik
Mustafa Ersoy’a veda yemeği
Mustafa Ersoy’a veda yemeği
Epilepsi konusunda farkındalık semineri
Epilepsi konusunda farkındalık semineri
Melike ile Elvan, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi
Melike ile Elvan, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi
Suat Atalay anjiyo oldu
Suat Atalay anjiyo oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim