Sarı, ders zilini Bozboğa’da çaldı

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle dün Bozboğa Köyü’ne gitti.

Çorum genelinde 32 anaokulunda 8 bin 739, 183 ilkokulda 27 bin 458, 153 ortaokulda 29 bin 605 ve 104 orta öğretim kurumunda 26 bin 618 olmak üzere 92 bin 420 öğrenci, 783 idareci ve 7 bin 651 öğretmenin dersbaşı yaptığını belirten Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğrencilerle bol bol sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Öğrencilere hediyeler de dağıtan Sarı, “Ülkemizin genç, dinamik, sağlıklı insanların yetiştiği bir toplumun temellerini inşa etmek istiyoruz. Bu sebepten ötürü hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkesine sevdalı olan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 2.dönemin hayırlı uğurlu olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)