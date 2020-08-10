Sarı'dan çeltik üreticilerine uyarı

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada kurum ekiplerinin çeltik ekili arazide yaptığı incelemede "çeltik yanıklığı" hastalığına rastlandığını belirtti.

Yanıklık hastalığına yaprak, boğum, salkım, salkım sapı yanıklığı kurt boğazı, sam vurması, pas gibi isimler verildiğini aktaran Sarı, "Üreticilerimiz arazilerini denetlemeli ve hastalık görülen sahalarda İl/İlçe müdürlüklerimizle iletişime geçerek ilaçlama yapılmalı." ifadesini kullandı.

Çorum'un Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"İlimizde 75 bin 306 dekar alanda, 57 bin 904 ton çeltik üretimiyle ülkemizin çeltik üretiminde önemli yerdedir. Üretim ve verimimizi her yıl artırmak amacıyla sahada çiftçimizin yanında olmaya gayret göstermekteyiz. Ekonomik öneme sahip ürünlerde hastalık ve zararlılar konusunda üreticilerimizin mutlaka il/ilçe müdürlükleri ile irtibat halinde olmaları, etmenin tespiti durumunda en yakın il/İlçe Müdürlüğüne gidilerek teknik destek alarak mücadele için ruhsatlı pestisitleri kullanmaları gerekmektedir.