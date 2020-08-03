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Sarı, başarılı öğrencilere kitap ve altın ödülü verdi
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Türkiye genelinde Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru bilerek birinci olan Çorumlu öğrencileri makamında ağırladı.
Güncel 03.08.2020, 18:37
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Sınavda 500 tam puan alarak birinci olan Yasin Yazıcı ve Ceren Kılıç’ı başarılarından dolayı kutlayan Milli Eğitim Müdürü Sarı, onlara kitap ve altın ödülü verdi.
(Haber Merkezi)
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