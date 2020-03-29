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Sarı, 2414 öğretmenin doğum gününü kutladı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle 65 yaş üstü büyükler ve kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatarak yaşlıların zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde valilik ve kaymakamlık makamlarınca oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri kurulduğunu anlattı.

Sarı, 2414 öğretmenin doğum gününü kutladı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle 65 yaş üstü büyükler ve kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatarak yaşlıların zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde valilik ve kaymakamlık makamlarınca oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri kurulduğunu anlattı.

29 Mart 2020 Pazar 19:08
Sarı, 2414 öğretmenin doğum gününü kutladı

Milli Eğitim Müdürlüğünce ilde bulunan öğretmen ve idarecilere gerek mesaj yoluyla gerekse sosyal medya ile çağrı yapıldığını anlatan Sarı, 241 öğretmenin bu çağrıya “Ben de varım” diyerek Vefa Destek Hizmetlerinde gönüllü olmuştur. Ayrıca 6 idarecimiz de AFAD gruplarında gönüllü olarak destek vermeye başlamıştır. Ülke olarak yaşlılarımıza göstermiş olduğumuz bu vefa, diğer ulusların da örnek alması gereken bir durumdur. Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla bir bütünüz. Yaşlılarımızın bu durumlarına kayıtsız kalamayan, vefalı öğretmenlerimize ve idarecilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu ülke sizleri asla unutmayacak" dedi.

(Haber Merkezi)

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