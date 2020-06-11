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“Sarayın Lezzetleri” programı için Hattuşa’ya geldiler
TRT 2 Televizyon kanalında yayınlanan "Sarayın Lezzetleri" adlı yemek programı için Çorum’a gelen ekip, çalışmalarına Hattuşa'da “Hitit Ekmeği” çekimleri ile devam etti. Çorum'un yer aldığı çekimlerin önümüzdeki ay TRT2'de ekrana geleceği öğrenildi. (Haber Merkezi)
Güncel 11.06.2020, 20:56
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