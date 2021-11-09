“Saray fetvacısının ismi eğitim yuvasından kaldırılsın”
Yeni Şafak Yazarı, İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman'ın Sünni ailelere çağrıda bulunarak “Alevi erkeklere kız vermeyin” şeklindeki beyanatına bir tepki de CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’dan geldi.
Tahtasız, kendisine “din adamı” demeyi dahi yakıştıramadıkları bir şahsın isminin Çorum’da dini eğitim veren güzide bir okula verildiğini hatırlatarak, “Barış ve kardeşlik şehri Çorum’da toplumsal bütünlüğümüze zarar veren açıklamalarda bulunan saray fetvacısının ismi ilim irfan yuvası okulumuzdan acilen kaldırılmalıdır” dedi.
Tahtasız, okulun isminin değiştirilmesi konusunda yetkilileri göreve çağırarak, “okulumuzun ismi barış ve kardeşlik iklimine, Çorum’un öz değerlerine yakışan, uygun bir isimle değiştirilmeli, bu şahsın ismi derhal kaldırılmalıdır” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)
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