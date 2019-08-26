Sararsa tütünü garipler sarar!

Sigaraya gelen arka arkaya zamların ardından piyasadaki en ucuz sigaranın 12 liraya yükselmesi, tiryakileri yeni yöntemler aramaya itti.

Özellikle son aylarda hemen her hafta sigaraya yapılan zamlarla birlikte tiryakilerin “makul çözüm” arayışları da doğal olarak arttı. Tiryakiler açık tütün ve sarma sigara almak için tütüncülere yönelerek, kendilerine göre sigara zamlarından etkilenmeme çabası içerisine girdiler.

Özellikle dar gelirliler, kaçak sigaradan da ziyade sarma tütünü tercih ediyorlar. Zaten, dev sigara endüstrisi ülkemizin tamamına hakim olmadan, tabakalar halinde ince kâğıda sarılarak içilen tütünler son derece yaygındı.

TÜTÜN KULLANIMINDA YÜZDE 30 ARTIŞ

Kıyılmış sarmalık tütün içen tiryakiler, son sigara zamlarının ardından yüzde 30’a varan artışlar yaşandığını belirterek, “Tiryaki, paket paket sigara alsa, aylık ev kirası öder gibi sigara parası ödemek zorunda kalıyor. Sigarayı bırakamıyorsanız, kaçınılmaz olarak tütüne yönelmek zorundasınız” diye konuşuyorlar.

Sigara fiyatının dörtte üçünün vergi olduğunu, bir paket sigaradan 8-9 lira vergi alındığını anlatan vatandaşlar, “Fiyatı artırarak sigaradan vazgeçirmeye çalışmak sağlıklı bir yol değil. Zamdan efkârlanan vatandaş, daha da fazla tütüne düşüyor.” ifadesini kullanıyorlar.

“SİGARAYA GÜCÜM YETMİYOR, TÜTÜNE BAŞLADIM”

İsmi saklı 43 yaşındaki bir vatandaşımız, 25 yıl önce sigaraya başladığını, başladığına pişman olduğunu, ancak bırakamadığını vurgulayarak, “Çoluk çocuğumu düşünmem gerekiyor. Onların rızkını buna vermem doğru değil. Şimdiki aklım olsaydı hiç içmezdim” dedikten sonra şöyle konuşuyor:

“Üç çocuğum var, 2’si erkek, 1’i kız. İnşaatlarda çalışıyorum. Zaten inşaat sektörü bitmiş durumda. Günde en az bir paket sigara içiyorum. Bu da ayda ortalama 400- 500 lira gibi bir yekûn tutuyor. Bu nedenle sigaraya yapılan zamlardan dolayı tütüne başladım. Sarılmış sigaranın 20 dalı 5 lira, en ucuz sigara ise 12 lira.

Bir kilo Adıyaman tütünü alıyorum, bunu 2 ay içiyorum. Ayda 300 lira tasarruf ediyorum.

Üstelik tütün, marka sigaralardan daha sağlıklı.”

CAYDIRMAK İÇİN DAHA FAZLA EĞİTİM

Kendileriyle görüştüğümüz sağlıkçılar ise, sigaranın zararları konusunda yapılan çalışmaların daha da arttırılması ve vatandaşın sigara tiryakiliğinden kurtarılması için her türlü fedakârlığın yapılması gerektiğine vurgu yapıyorlar.

Özetle,sigaradan caydırmak için toplumu daha fazla eğitmekten başka çare görünmüyor.