Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97101
ALTIN
285.982
DOLAR
5.8036
STERLİN
7.1188
EURO
6.4497

Sararsa tütünü garipler sarar!

Özel/Haber/Elvan Yılmaz/ Hükümetin son günlerde arka arkaya yaptığı sigara zamları, sigara tiryakisi dar gelirli vatandaşların tütüne yönelmesine neden oldu. Tiryakiler, açık tütün ve sarma sigara alarak, zamlardan etkilenmemeye çalışıyorlar. Aksi halde, aylık ev kirası öder gibi sigara parası ödemek zorunda kalacaklar. Artan sigara fiyatlarının 'sigarayı bırakmaya’ katkı sağlamadığı, aksine açık tütün satışlarını artırdığı da halk arasında yaygın bir kanı.

Sararsa tütünü garipler sarar!

Özel/Haber/Elvan Yılmaz/ Hükümetin son günlerde arka arkaya yaptığı sigara zamları, sigara tiryakisi dar gelirli vatandaşların tütüne yönelmesine neden oldu. Tiryakiler, açık tütün ve sarma sigara alarak, zamlardan etkilenmemeye çalışıyorlar. Aksi halde, aylık ev kirası öder gibi sigara parası ödemek zorunda kalacaklar. Artan sigara fiyatlarının 'sigarayı bırakmaya’ katkı sağlamadığı, aksine açık tütün satışlarını artırdığı da halk arasında yaygın bir kanı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:09
Sararsa tütünü garipler sarar!

Sigaraya gelen arka arkaya zamların ardından piyasadaki en ucuz sigaranın 12 liraya yükselmesi, tiryakileri yeni yöntemler aramaya itti.

Özellikle son aylarda hemen her hafta sigaraya yapılan zamlarla birlikte tiryakilerin “makul çözüm” arayışları da doğal olarak arttı. Tiryakiler açık tütün ve sarma sigara almak için tütüncülere yönelerek, kendilerine göre sigara zamlarından etkilenmeme çabası içerisine girdiler.

Özellikle dar gelirliler, kaçak sigaradan da ziyade sarma tütünü tercih ediyorlar. Zaten, dev sigara endüstrisi ülkemizin tamamına hakim olmadan, tabakalar halinde ince kâğıda sarılarak içilen tütünler son derece yaygındı.

TÜTÜN KULLANIMINDA YÜZDE 30 ARTIŞ

Kıyılmış sarmalık tütün içen tiryakiler, son sigara zamlarının ardından yüzde 30’a varan artışlar yaşandığını belirterek, “Tiryaki, paket paket sigara alsa, aylık ev kirası öder gibi sigara parası ödemek zorunda kalıyor. Sigarayı bırakamıyorsanız, kaçınılmaz olarak tütüne yönelmek zorundasınız” diye konuşuyorlar.

Sigara fiyatının dörtte üçünün vergi olduğunu, bir paket sigaradan 8-9 lira vergi alındığını anlatan vatandaşlar, “Fiyatı artırarak sigaradan vazgeçirmeye çalışmak sağlıklı bir yol değil. Zamdan efkârlanan vatandaş, daha da fazla tütüne düşüyor.” ifadesini kullanıyorlar.

“SİGARAYA GÜCÜM YETMİYOR, TÜTÜNE BAŞLADIM”

İsmi saklı 43 yaşındaki bir vatandaşımız, 25 yıl önce sigaraya başladığını, başladığına pişman olduğunu, ancak bırakamadığını vurgulayarak, “Çoluk çocuğumu düşünmem gerekiyor. Onların rızkını buna vermem doğru değil. Şimdiki aklım olsaydı hiç içmezdim” dedikten sonra şöyle konuşuyor:

“Üç çocuğum var, 2’si erkek, 1’i kız. İnşaatlarda çalışıyorum. Zaten inşaat sektörü bitmiş durumda. Günde en az bir paket sigara içiyorum. Bu da ayda ortalama 400- 500 lira gibi bir yekûn tutuyor. Bu nedenle sigaraya yapılan zamlardan dolayı tütüne başladım. Sarılmış sigaranın 20 dalı 5 lira, en ucuz sigara ise 12 lira.

Bir kilo Adıyaman tütünü alıyorum, bunu 2 ay içiyorum. Ayda 300 lira tasarruf ediyorum.

Üstelik tütün, marka sigaralardan daha sağlıklı.”

CAYDIRMAK İÇİN DAHA FAZLA EĞİTİM

Kendileriyle görüştüğümüz sağlıkçılar ise, sigaranın zararları konusunda yapılan çalışmaların daha da arttırılması ve vatandaşın sigara tiryakiliğinden kurtarılması için her türlü fedakârlığın yapılması gerektiğine vurgu yapıyorlar.

Özetle,sigaradan caydırmak için toplumu daha fazla eğitmekten başka çare görünmüyor.

İlgili Haberler
Hacı Bektaş etkinlikleri bugün
Hacı Bektaş etkinlikleri bugün
AK Parti’den İl Müftüsü Biçer’e hayırlı olsun ziyareti
AK Parti’den İl Müftüsü Biçer’e hayırlı olsun ziyareti
Enes Özyılmaz, hayatını Rumeysa ile birleştirdi
Enes Özyılmaz, hayatını Rumeysa ile birleştirdi
Binevler ve Büğet Köyü yolunda altyapı çalışmaları
Binevler ve Büğet Köyü yolunda altyapı çalışmaları
Rektör’e ziyaretler
Rektör’e ziyaretler
“Tarihe altın harflere yazılmış şanlı bir zafer”
“Tarihe altın harflere yazılmış şanlı bir zafer”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim