Şarampole devrilen TIR'daki 8 büyükbaş hayvan telef oldu
Güncel 02.11.2021, 10:46 02.11.2021, 11:26
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Çorum'da TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 8 büyükbaş hayvan telef oldu.
Erzurum'dan Kırıkkale'ye canlı hayvan taşıyan Coşkun Özbey idaresindeki 25 ABE 726 plakalı TIR, Çorum- Mecitözü kara yolunda şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIR sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı, 30 büyükbaş hayvandan 8'i telef oldu.
Hayvanlarda 2'sinin kaybolduğu, bazılarının ise mezbahaya gönderildiği öğrenildi.
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