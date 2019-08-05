“Şapinuva ve İncesu’da konaklama tesisi eksikliği var”

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda Şapinuva ve İncesu Kanyonu’nun tanıtımı ve yapılan yatırımlarla ilgili hazırlanan komisyon raporunu okuyan Özonal, “Ören yerinde kazı çalışmalarında bugüne kadar açığa çıkartılan ve anıtsal bir yapı olduğu tahmin edilen A Binası çevresinde ziyaretçiler için gezi yolları yapılmıştır. Yine içerisinde bulunan eşyalardan ticari bir yapı olduğu sonucuna varılan B binası iklim koşullarından olumsuz etkilenmemesi için üzeri kapatılarak koruma altına alınmıştır” dedi.

İncesu Kanyonu’nun tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşam alanı olarak birçok hayvan ve bitki topluluğuna ev sahipliği yaptığını da belirten Özonal, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi:

“Bölgeye has bitki ve hayvan türleri mevcuttur. Kanyon ekosistemi ırmağın su yapısıyla ilişkili gelişmiştir. Soyu tükenme tehdidi altında olan Anadolu’nun nadir tünleri kanyonda hala yaşam alanı bulunmaktadır. Özellikli kuş türleri açısından zengin bir alandır. Sayıları azalmakla birlikte su samuru hâlâ kanyonda yaşayan canlılar arasındadır.

“EN BÜYÜK EKSİKLİK KONAKLAMA TESİSİNİN OLMAMASI”

Ortaköy ilçemizde ve İncesu Kanyonu civarında turizm açısından en büyük eksiklik bölgede konaklama tesisi bulunmaması ve buraya gelecek ziyaretçilerin hizmet alacağı yeme içme tesisleri ve eğlence-dinlence mekânlarının bulunmamasıdır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından konaklama ve yeme-içme tesisleri gibi kırsal turizm yatırımlarına %55 kadar hibe desteği sağlanmakta olup, yöre halkı tarafından bu tür hibe ve altyapı desteklerinden faydalanılarak bölgeye bungalov evler veya restoran yapılabilir. İncesu köyünde hizmet verecek nitelikli bir turistik işletme bölgeye gelecek ziyaretçi sayısını önemli ölçüde artıracaktır.

Boğazkale ve Alacahöyük’e gelen turistlerin daha kısa ve kolay bir biçimde Ortaköy ilçemize ve İncesu Kanyonu’na ulaşabilmeleri için Ortaköy-Alaca arasındaki karayolu ağının iyileştirilmesi, Şapinuva yolunun 1,5 kilometrelik kısmında parke döşenerek iyileştirilmesi ilçede turizmin gelişmesi açısından önem arz etmektedir.

Şapinuva ören yerinin “Ziyarete Açık Örenyeri” statüsü kazanması, İncesu Kanyonuna ve bölgeye daha çok ziyaretçi gelmesine, istatistiklerin daha sağlıklı tutulmasına ve bölgede yeni turizm yatırımlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ortaköy ilçesi köylerindeki vatandaşlarının Ortaköy müze talepleri yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

“İNCESU’DA TEMİZLİK VE BAKIM ONARIMI YAPILMIYOR”

Sonuç olarak, İncesu köyünün içinde bulunan parkın temizlik, bakım onarım işleri İŞKUR tarafından verilen görevli tarafından yapılmakta idi. Fakat İŞKUR artık görevlendirme yapmadığı için temizlik ve bakım onarım yapılmamaktadır. Parktaki aydınlatma sisteminin çoğunluğu çalışmamaktadır. Parkta bulunan 30’a yakın çeşmeler saatli olduğu için faturalar köy muhtarının ödeneği olmadığı için ödenmiyor. Ayrıca yürüyüş yolunun kenarı çok dik kayalardan oluştuğu için kayalar yürüyüş yoluna düşmektedir. Acilen kayalar üzerine file çekilmesi lazım yoksa Allah korusun can kayıpları olabilir. Görüş olarak bu parkın işletmesinin Ortaköy Belediyesine verildiği takdirde yerli ve yabancı turistlere çok daha güzel hizmet verilecektir.” (Taner ŞİMŞEK)