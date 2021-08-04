Şapinuva için

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, Başkan Aşgın’ın Ortaköy’e destek vereceğini belirterek, “Çorum’un ve Ortaköy ilçemizin gelişip güzelleşmesi için imkanlarımızı hep birlikte kullanarak ülke, il ve ilçe turizmine katkılar sağlamaya çalışacağız” dedi. (Haber Merkezi)

