Şapinuva için
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek Ortaköy ilçesinde yapılacak hizmetler ve Şapinuva örenyerine yapılacak güzelleştirme çalışmalarını değerlendirdi.
Güncel 04.08.2021, 22:10
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Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, Başkan Aşgın’ın Ortaköy’e destek vereceğini belirterek, “Çorum’un ve Ortaköy ilçemizin gelişip güzelleşmesi için imkanlarımızı hep birlikte kullanarak ülke, il ve ilçe turizmine katkılar sağlamaya çalışacağız” dedi. (Haber Merkezi)
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