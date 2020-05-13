Şapinuva Derneği’nden 2. Ramazan paketi yardımı

Bu amaçla yaşanan küresel salgın musibeti ve Ramazan ayında bulunulması nedeniyle gıda paketi dağıttıklarını belirten Kara, “Ramazan ayı içerisinde daha çok gıda yardımı yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. (Haber Merkezi)