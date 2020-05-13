Bu amaçla yaşanan küresel salgın musibeti ve Ramazan ayında bulunulması nedeniyle gıda paketi dağıttıklarını belirten Kara, “Ramazan ayı içerisinde daha çok gıda yardımı yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. (Haber Merkezi)
Şapinuva Derneği’nden 2. Ramazan paketi yardımı
Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Fatihhan Kara, ihtiyaç sahibi ailelerin bir nebzede olsa sıkıntılarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, Şapinuva Kadeş Derneği olarak alan el ile veren el arasında hayır köprüsü olmaya devam edeceklerini vurguladı.
13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:16