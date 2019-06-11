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Şantaj gazeteciliğine alan açmış olacağınızın farkında değil misiniz?

Bu kentin nüfusu 265 bin. Yerel gazetelerin tirajları, toplamda en az 10 bin olmalı. Ama gelin görün ki, bu rakamın yarısına bile ulaşılamıyor. Birden fazla gazete aboneliklerini de dikkate alırsak, yerel gazetelere abone olan kişi, kuruluş, işyeri sayısını 3 bin civarında varsayabiliriz.

Şantaj gazeteciliğine alan açmış olacağınızın farkında değil misiniz?

Bu kentin nüfusu 265 bin. Yerel gazetelerin tirajları, toplamda en az 10 bin olmalı. Ama gelin görün ki, bu rakamın yarısına bile ulaşılamıyor. Birden fazla gazete aboneliklerini de dikkate alırsak, yerel gazetelere abone olan kişi, kuruluş, işyeri sayısını 3 bin civarında varsayabiliriz.

11 Haziran 2019 Salı 23:10
Şantaj gazeteciliğine alan açmış olacağınızın farkında değil misiniz?

Dini ve milli bayramlarda, kandillerde, özel günlerde kutlama ilanları vererek hem topluma jest yapma inceliğini gösteren, hem de yerel basına destek sağlayanların sayısının da -yine birden fazla gazeteye ilan verenleri dikkate alarak- 300’le sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.

Buna karşılık, Çorum yazılı basını Anadolu’nun ilk 10’unda sayılıyor. ÇORUM HABER, diğer mecralarla birlikte her gün on binlerce kişiye ulaşıyor. Çorum’daki ya da dünyanın dört bir yanındaki Çorumlular, memleketlerinde ne olup bittiğini ÇORUM HABER’den öğreniyor. En objektif, en yapıcı ve olumlu, en doğru şekliyle…

Ama, verilmeye çalışılan düzeyli habercilik hizmetinin ve Çorum’un sorunlarına sahip çıkma çabasının, - duyarlı insanlarımızı, firma ve kuruluşlarımızı ayrı tutarak söylüyoruz- toplumdan hak ettiği karşılığı bulamadığını üzülerek belirtmek zorundayız.

Yerel gazetelere ilan desteğini asgariye indiren Belediye’nin “bülten” çıkarmasını da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Belediye’nin hangi haberi, hangi etkinliği yerel basın tarafından anında on binlerce insana ulaştırılmıyor da, böyle bir ihtiyaç duyuluyor? Yılın en az 300 günü dolu dolu habercilik hizmeti veren yerel basından kısarak “bülten” çıkarılmasını, doğrusu biz anlamakta güçlük çekiyoruz.

Belediye bu yola girdi de, yerel basının havayla, suyla yaşadığını sanan başkaca önemli kuruluşlarımız yok mu? Ciddi ve seviyeli yayın organlarının nefesi kesilirse, ortalığın şantajcılara, asparagasçılara kalacağını bilmiyorlar mı? O zaman “toplumun canının acıyacağını” hiç mi düşünmüyorlar?

Bu soru, hem Belediye yönetimine, hem de Çorum’da yaşayan yetkilisi, yetkisizi herkese: Yerel basına sahip çıkmayarak, seviyesizliğe, bozgunculuğa, toplumsal barışın dinamitlenmesine, kısaca “şantaj gazeteciliği”ne alan açmış olacağınızın farkında değil misiniz?

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