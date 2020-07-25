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“Sansür gerçekte kalkmadı”

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 24 Temmuz’un “Basın Özgürlük ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmasını önerirken, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı, düşünceyi ifade özgürlüğünü yok edici, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını ortadan kaldıracak düzenlemelerden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Güncel 25.07.2020, 01:39
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“Sansür gerçekte kalkmadı”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca Basında sansürün ilk kez kaldırılışının 112. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Sansürün gerçekte kalkmadığı günümüzde 24 Temmuz, Basın Bayramı yerine Basın Özgürlük ve Dayanışma Günü olarak kutlanmalı” dedi.

“Biz bir yanda sansürün kaldırılışını kutlarken, diğer yanda günümüzde sansür maalesef dolaylı veya dolaysız şekilde sürmektedir” diyen Yılmaz Karaca, “TGF, gazetecilerin ve düşünsel faaliyetlerinden ötürü tutuklu yargılanan meslektaşlarımızın her zaman 'özgür' yargılanmalarını savunmakta, ancak suçları kesinleştiği anda cezalarını çekmeleri gerektiğine inanmaktadır.” ifadesini kullandı.

Karaca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçilmelidir.. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.” (Haber Merkezi)

#Yılmaz Karaca #Basın Özgürlük ve Dayanışma Günü
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