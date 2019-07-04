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Şans Topu’nda büyük ikramiye Çorum’a çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Şans Topu isimli oyunda bu haftaki büyük ikramiyenin biri Çorumlu bir vatandaşa çıktı.

Şans Topu’nda büyük ikramiye Çorum’a çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Şans Topu isimli oyunda bu haftaki büyük ikramiyenin biri Çorumlu bir vatandaşa çıktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:19
Şans Topu’nda büyük ikramiye Çorum’a çıktı

Milli Piyango tarafından oynatılan Süper Loto, Sayısal Loto ve Şans Topu oyununda özellikle rekor seviyede ikramiye dağıtıldığı haftalarda ilgi daha fazla olurken, önceki akşam çekilişi yapılan ve bir haftadır devreden Şans Topu’nda büyük ikramiye üçe bölündü.

Şans Topu oyununun 942. hafta çekilişinde büyük ikramiye isabet eden kuponlar Adana Ceylan, Çorum merkez ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçelerinden yatırıldı. İnönü Caddesi Yuvam Otel yanında şans oyunları oynatan 33 nolu Ganyan ve İddia bayii Özay Karakuş’un makinesinden oynatılan kupon ile 5+1 bilen Çorumlu çiftçi talihlinin 555 bin 320 lira 70 kuruş ikramiye kazandığı öğrenildi.

Geçmişte ganyandan 135 bin TL ikramiye kazandırdıklarını hatırlatan Özay Karakuş hedeflerinin Süper ve Sayısal Loto’da da Çorumlulara büyük ikramiye kazandırmak olduğunu dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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