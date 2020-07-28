Şans oyunları ve Milli Piyango’da yeni dönem

Türkiye çapındaki erişim ağı ve şans oyunları alanındaki deneyimiyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyerek, Demirören Sisal SPA ortaklığında kurulan Sisal Şans, yeni dönemdeki ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleştirecek.

Çorum’un en eski sabit Spor Toto ve Sayısal bayilerinden biri olan Rıfat Büfe de Milli Piyango başta olmak üzere On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve Kazı Kazan’da yeni dönem için hazırlıklarını tamamladı.

Ülker & Rıfat Umur çiftinin işletmeciliğini yaptığı, Hürriyet Parkı’nın arkasında 30 yılını geride bırakan Rıfat Büfe 1 Ağustos’tan itibaren “Sisal Şans” dönemi için de hazırlıklarını tamamlamış durumda. Şans oyunlarında yeni sistemle ilk çekilişin 2 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağını belirten Rıfat Umur, Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturduğu teknik altyapısıyla sektöre katacağı yeni oyunlarla ülke ekonomisine destek olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Yeni dönemde Milli Piyango’nun her ayın 9, 19 ve 29’unda çekilişlerinin süreceğini, Sayısal Loto’nun Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi; Süper Loto’nun Salı, Perşembe ve Pazar; On Numara’nın Pazartesi, Şans Topu’nun ise Çarşamba günleri çekilişlerinin olacağını anlatan Rıfat Umur, Sayısal ve Süper Loto’da iki ve Şans Topu’nda ise +1 bilenlerin de artık ikramiye kazanacağını anlattı.

Oyunlarda devir özelliğinin kalktığını, buna rağmen ikramiye kazanmak için artık 6 yerine 19 rakama kadar işaretleme yapılmaya başlanacağını ve biletlerin üzerindeki karakodların telefonlara okutulması ile bayiye gelmeden ikramiye kazanılıp kazanılmadığının öğrenilebileceğini belirten Umur, Süper Loto’ta ilk çekilişin 25 milyon TL, Sayısal Loto’da ise 100 milyon TL olarak belirlendiğini; Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinin ise 200 milyon TL olarak planlandığını dile getirdi.

(Haber Merkezi)