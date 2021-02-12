Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 17 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul illerinde eş zamanlı yapılan operasyonel çalışmada 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslarına adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.