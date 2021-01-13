Şanlıosman’da “doğa” duyarlılığı

Şanlıosman Köyü Muhtarı Yıldıray Sucu ve Şanlıosman Köyü Derneği Başkanı Yaşar Başkan’ın organizasyonu ile bir araya gelen köy halkı, örnek bir duyarlılık göstererek geniş çaplı bir temizlik çalışması yaptı.

Köyün Gözükızıl mevkiinde yer alan türbe etrafı, mesire yerleri ve şenlik alanı komple temizlenirken, bir traktörü aşkın çöp toplandı.

Ayrıca köye çöp konteynırları yerleştirilmesi için ilgili kurumlara başvuru yapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dernek Başkanı Yaşar Başkan, amaçlarının daha yaşanabilir, daha temiz bir çevreye kavuşmak olduğunu belirterek, diğer taraftan da çevreye karşı duyarlılık oluşturmak ve istediklerini söyledi.

(Haber Merkezi)