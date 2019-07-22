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Şanlıosman’da coşkulu şenlik

Şanlıosman Köyü’nde “Geleneksel 5. Gözü Kızıl Şenliği” hafta sonu gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı şenlikte büyük bir coşku vardı.

Şanlıosman’da coşkulu şenlik

Şanlıosman Köyü’nde “Geleneksel 5. Gözü Kızıl Şenliği” hafta sonu gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı şenlikte büyük bir coşku vardı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:20
Şanlıosman’da coşkulu şenlik

Çorum merkeze bağlı Şanlıosman Köyü’nde bulunan Gözükızıl türbesi mevkiinde köy derneğini tarafından organize edilen Gözükızıl Şenliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Şenlikte konuşan Dernek Başkanı Yaşar Başkan, şenliklerin önemine vurgu yaparak, bu etkinlikler sayesinde yeni dostlukların kurulduğunu, birlik ve beraberliklerin daha da pekiştiğine dikkat çekti.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Belediye Meclisi Üyesi Erkan Özbal ve parti yöneticileri, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ve çok sayıda davetlinin katıldığı şenlikte Enver Çelik, Çiçek, Deniz, Yaşar&Erkan ikilisi, Müjgan ve Özlem Dizman gibi Çorumluların yakından tanıdığı sanatçılar sahne aldılar. Katılımcılar sanatçıların söylediği kimi türkülerle hüzünlendiler, kimi türkülerle halay çekip çiftetelli oynadılar.

Çeşitli yarışmaların düzenlendiği ve çekilişlerle hediyelerin dağıtıldığı şenlik gece geç saatlere kadar davul zurna eşliğinde devam etti.

(Haber Merkezi)

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