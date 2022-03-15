Şanlıosman’da Birlik Cemi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen cem, bu sene de birlik ve beraberlik içinde tamamlandı. Dede Şahin Polat, Garip Aygün ve Haydar Aygün’ün önderliğinde yapılan ceme ilgi ve katılım oldukça yüksek düzeyde oldu. Şanlıosman Köyü Cemevinde yapılan cem sırasında 8 adet kurban kesildi.

Aşık Fakir İsmet (İsmet Yılmaz) ve Aşık Yaşar’ın da deyiş ve duaz-ı imamlarıyla renk kattığı cemde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Cemde köy halkı tarafından semah dönüldü.

Şanlıosman Köyü Muhtarı Yıldıray Sucu, Şanlıosman Köyü Derneği Başkanı Yaşar Başkan ile dernek yöneticileri Gürsel Uçar, Ünal Teke, Ercan Alkan ve Serkan Dursun’un organizasyonu ile bir araya gelen köy halkı, yol ve erkanın gereklerini yerine getirerek lokma paylaşımında bulundu.

Cem sırasında katılımcılara hitaben bir konuşma yapan dedeler, tüm Alevileri yol ve erkanlarına sahip çıkmaya, Aleviliği doğru kaynaklardan en iyi şekilde öğrenmeye ve genç nesle aktarmaya davet etti.

Dedeler, ayrıca cemin amaçları, niçin ve nasıl yapıldığı, izlenen yol ve usul hakkında da bilgiler paylaştı. Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler, yoğun çaba saffetti. Ceme köy halkının yanı sıra Çorum’dan da katılım oldu.

(Haber Merkezi)

