Sanki Ahmet Kaya söylüyor

İlkadım ilçesinde yaşayan Mehmet Akçay ticaretle uğraşıyor ve bazı günler çalışma arkadaşlarıyla beraber şarkı ve türkü seslendiriyor. Arkadaşlarına göre Akçay’ın sesi Ahmet Kaya’nın sesinin bire bir aynısı.

Akçay’ın müzikle profesyonel manada bir ilişiği olmasa da uzun zamandır kendine özel söz yazıp beste yapıyor. 20’ye yakın bestesi bulunuyor. Arkadaşlarının ısrarlarıyla geçen yıl bir Ahmet Kaya şarkısı olan Yakamoz’u seslendirerek klip hazırladı. Bu klip, pek çok kişi tarafından Ahmet Kaya zannedilerek dinlendi.

Sesinin Ahmet Kaya’ya benzetilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Mehmet Akçay, çevresindeki insanların gösterdiği ilginin kendisini heveslendirdiğini, ileride yeni klipler yapma arzusu içinde olduğunu söyledi. (Aliye ÖNCEL)