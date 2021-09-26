Sanem Oktar’dan TSO’ya ziyaret
Güncel 26.09.2021, 18:24
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, geçtiğimiz hafta sonunda, Çorum temasları çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ile TOBB Kadın Girişimciler İl Başkanı Zeynep Yarımca’yı ziyaret etti.
Sanem Oktar’ın ziyaretine, DEVA Partisi Bölge Koordinatörü Kadriye Esra Aygün, Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Avcı ve İl Başkanı Orhan Vargeloğlu da katıldı.
(Haber Merkezi)
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