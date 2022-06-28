Sandıkçılar Sokak’taki 6 işyerinden 5’i kiralandı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulüne göre hazırlanan şartnamesi dahilinde yapılan ihalede muhammen bedelleri 4 bin TL ile 8 bin TL arasında değişen işyerlerinden 5 tanesi kiraya verildi.

Buna göre birinci dükkanı Birol Ekici yıllığı 19 500 TL; ikinci dükkanı Saniye Balak 14 bin 500 TL, üçüncü dükkanı Hakan Barlık 17 bin TL, dördüncü dükkanı Birol Ekici 4 bin 500 TL ve beşinci dükkanı ise Arap Ali Özcan 4 bin 500 TL üzerinden kiraladı. Altında dükkana ise talipli çıkmadı.

İhale sonucunun başkanlık makamı onayından sonra kesinlik kazanacağı açıklandı.

(Volkan SINAYUÇ)

