Sancaktepe’de Çorumlu gençlerle buluşma
Kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İşadamları Derneği’nin geleneksel buluşma yemeği, bu ay Sancaktepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sancak Palas Salonu’nda gerçekleştirildi. İftar programına, bursiyer öğrenciler, burs verenler, bürokratlar ve iş insanları katıldı.
Güncel 27.04.2022, 18:37
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ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, İstanbul’da yaşayan Çorumluların, Çorumlu öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını belirtirken, Sancaktepe Belediye Başkanı, hemşehrimiz Şeyma Döğücü de, ÇESİAD’ın etkinliklerini takdirle karşıladığını ve her türlü desteği verme çabasında olduğunu söyledi.
Hayati İnanç Hoca ise, hoş bir sohbet şeklinde geçen konferansı ile iftar yemeğini renklendirdi. Aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından, öğrencilerin burs dağıtımı yapıldı.
(Haber Merkezi)
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