Sancaktepe’de Çorumlu gençlerle buluşma 

ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, İstanbul’da yaşayan Çorumluların, Çorumlu öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını belirtirken, Sancaktepe Belediye Başkanı, hemşehrimiz Şeyma Döğücü de, ÇESİAD’ın etkinliklerini takdirle karşıladığını ve her türlü desteği verme çabasında olduğunu söyledi.

Hayati İnanç Hoca ise, hoş bir sohbet şeklinde geçen konferansı ile iftar yemeğini renklendirdi. Aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından, öğrencilerin burs dağıtımı yapıldı.

(Haber Merkezi)

