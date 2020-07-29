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Sancaktar İş Merkezi’ndeki 3 büro kiraya verildi

Çorum Belediyesine ait Sancaktar İş Merkezi’nde bulunan 3 büro 3 yıl müddetle kiraya verildi.

Güncel 29.07.2020, 23:59
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Sancaktar İş Merkezi’ndeki 3 büro kiraya verildi

Belediye Meclis Salonu’nda encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede 1. Sırad7a bulunan 28 nolu büroyu Adnan Topakkaya 1500 liraya, 2. Sıradaki 37 nolu büroyu Deniz Feneri Derneği 2250 liraya, 3. Sırada bulunan 40 nolu büroyu ise Altın Hamle Gençlik ve Spor Kulübü 1500 liraya kiraladı.

(Haber Merkezi)

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