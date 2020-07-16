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‘Sancak’la Vali’ye koştular
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.yılında Çorum’da gerçekleşen Sancak Koşusu ay yıldızlı bayrağın Vali Mustafa Çiftçi’ye verilmesi ile sona erdi.
Güncel 16.07.2020, 20:05
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15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen 15 Temmuz Sancak Koşusu Çorum’da da gerçekleştirildi. Yurt genelinde saat 22.00’de başlayan Sancak Koşusunun Çorum startı Şehitler Anıtı önünde verildi. Osman Pehlivan, Eyüp Çapraz, Hakan Büyüktepe, Ö.Faruk Gençkan, Ö.Asaf Kantar, Mustafa Özüdoğru, Merve Nur Yetişgen, Esma Dilekçi, Merve Taş, Emir Eren Atıcı ve Ayça Şenyuva gibi milli sporcuların da yer aldığı koşu Türk bayrağının Hürriyet Parkı önünde özel sporcu Enes Borucu tarafından Vali Mustafa Çiftçi’ye teslim edilmesiyle tamamlandı.
Sancağı öperek alnına koyan Vali Mustafa Çiftçi koşuya katılan tüm sporculara sertifika ve madalya verdi.
(Spor Servisi)
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