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"Sancağımızın gölgesi tüm mazlumlara yetecek kadar büyük"

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda olduğu gibi sancağımızın gölgesinin zulmün, haksızlığın yaşandığı tüm bölgelerdeki mazlumlara yetecek kadar büyük ve güvenli olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadesini kullandı.

"Sancağımızın gölgesi tüm mazlumlara yetecek kadar büyük"

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda olduğu gibi sancağımızın gölgesinin zulmün, haksızlığın yaşandığı tüm bölgelerdeki mazlumlara yetecek kadar büyük ve güvenli olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadesini kullandı.

11 Ekim 2019 Cuma 10:41
"Sancağımızın gölgesi tüm mazlumlara yetecek kadar büyük"

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurulacak terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlattığını vurguladı.

Türk devleti ve milletinin huzurunu bozmaya yönelik girişimler karşısında Türkiye'nin büyük bir kararlılıkla vatandaşların güven içinde yaşaması için hukuk çerçevesinde gerekli mücadeleyi ortaya koyduğunun altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 09 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten destekliyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi sancağımızın gölgesinin zulmün, haksızlığın yaşandığı tüm bölgelerdeki mazlumlara yetecek kadar büyük ve güvenli olduğunu bir kez daha gösterecektir. Ülkemizin gelişimine, bölgemizin güvenliğine ve yüz yıllardır yanan kardeşlik meşalesini söndürmeye yönelik düzenlenen hain planlar karşısında devletimiz, milletimiz ve ordumuz her zaman en sert cevabı vermeye devam edecektir. Barış Pınarı Harekatı'nda her zamanki devletimizin ve şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu belirtiyor, dualarımızla kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz."

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Hitit ÜniversitesiAli Osman Öztürk
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