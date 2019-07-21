“Sanayi’ye itfaiye ve noter istiyoruz”

Divan Başkanlığı’na Adnan Tığlı, divan üyeliklerine ise Nevzat Alkan ve Sezai Olur’un getirildiği genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban, sanayi sitesine verdikleri destekten dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Sanayi Sitesi’nin gerek temizliği olsun gerekse de cadde ve sokaklardaki arızalarının giderilmesi olsun birçok konuda Belediye’nin kendilerine destek verdiğini söyleyen Balaban, “Site esnafının da maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Sitemize güvenlik için çok sayıda kamera yerleştirdik ancak bunlar yeterli değil. Daha geçen gün yaşanan bir hırsızlık olayını güvenlik kameraları sayesinde çözdük” dedi.

Daha fazla güvenlik kamerasının yerleştirilmesi için Belediye Başkanı Aşgın ile bir görüşme yaptıklarını belirten Balaban, “Yaptığımız görüşmede Belediye Başkanımıza sanayi sitemizin durumunu anlattık. Sanayi’de işler durgun. İş yok, güç yok. Sıkıntı çok büyük. Böylesi bir durum içerisinde hangi esnafa gidip de kamera için para isteyebiliriz. Belediyemizin burada bize destek vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çorum Sanayi Sitesi’nin önemli bir ticaret merkezi olduğunu kaydeden Balaban, siteye mutlaka itfaiye ve noter istediklerini dile getirerek, “2-3 yıldır bu işin peşindeyiz. İtfaiye ve noterin sanayimize kazandırılması için çaba gösteriyoruz. Sizler de bizi yalnız bırakmayın” dedi. (Taner ŞİMŞEK)