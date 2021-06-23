“Sanayileşme için demiryolu ve havalimanı temel ihtiyaç”
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, SAHA İstanbul ile Çorum TSO işbirliğinde düzenlenen Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nın önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, özellikle Ankara’dan gelen bürokratların önemli bir kısmının Çorumlu olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.
Güncel 23.06.2021, 22:47
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Çorum’un sanayi alanında önemli atılımlar yaptığını ancak iki sıkıntı nedeniyle bu atılımların yeterince ilerleyemediğini kaydeden Yüksel, “Bunlardan bir tanesi demiryolu. Kentimiz demiryolunu dört gözle bekliyor. Bir diğeri ise hem sevdamız olan hem özlemimiz olan havalimanı. Burada özellikle de hava kargo taşımacılığının sanayimiz için önemli olduğu kanaatindeyim” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)
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