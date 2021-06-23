“Sanayileşme için demiryolu ve havalimanı temel ihtiyaç”

Çorum’un sanayi alanında önemli atılımlar yaptığını ancak iki sıkıntı nedeniyle bu atılımların yeterince ilerleyemediğini kaydeden Yüksel, “Bunlardan bir tanesi demiryolu. Kentimiz demiryolunu dört gözle bekliyor. Bir diğeri ise hem sevdamız olan hem özlemimiz olan havalimanı. Burada özellikle de hava kargo taşımacılığının sanayimiz için önemli olduğu kanaatindeyim” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

