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Sanayideki trafik akışını görüştüler

Sanayi Sitesi Kooperatifi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir’i ağırladı.

Güncel 02.06.2021, 22:49
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Sanayideki trafik akışını görüştüler

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ve Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Şefi Kenan Şahin, Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban’ı ziyaret etti.
Çorum Sanayi Sitesi girişlerindeki önemli yerlerin trafik akışının daha da rahatlatılması adına istişarede bulunan Demir, Şahin ve Balaban bu konuda çalışmaların süreceğini vurguladı.
Sanayi Sitesi Başkanı Balaban, Demir ve Şahin’e ziyaretleri için teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
 

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