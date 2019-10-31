“Sanayi’deki hurda araçlar kaldırılacak”

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, sanayide gelişigüzel park edilmiş hurda araç ve malzemelerin kaldırılması için Çorum Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda gerekli izinlerin alındığını belirterek, sanayide görüntü kirliliği oluşturan ve araç trafiğini engelleyen tüm hurda araç ve malzemeleri kaldıracaklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaşların hurda malzemeleri için tel örgüyle ayrılan alanların herkese yetebilecek kapasitede olduğunu dile getiren Necmettin Uzun, hurda araç ve malzeme sahiplerine seslenerek, yer temini konusunda kendilerine yardımcı olacaklarını belirtti.

Yapacakları çalışma ile sahibini tespit ettikleri hurda araç ve malzemeleri sahiplerine teslim edeceklerinin altını çizen Başkan Uzun, çekici ve otopark masrafı ile karşılaşmak istemeyenlerin ise elini çabuk tutarak, hurda araç ve malzemeleri biran önce kaldırmalarını istedi.

Sahibini tespit edemedikleri hurda araç ve malzemelerin ise tel örgü ile çevrili alanlarda muhafaza edeceklerini anlatan Necmettin Uzun, ilerleyen günlerde sahibinin çıkması halinde yine çekici ve otopark masraflarının ödenmesi halinde sahibine geri teslim edeceklerini ifade etti.

Uzun, uygulama sonunda sanayinin daha temiz ve daha modern bir görüntüye kavuşacağından da şüphesinin olmadığını söyledi.

Başkan Uzun ayrıca, bu konuda işlerini kolaylaştıran ve kendilerine destek veren Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)