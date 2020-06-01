“Sanayi’de yangının yaraları sarılacak”

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sanayi Sitesi’nde Cuma günü başlayan ve Cumartesi günü söndürülebilen yangında zarar gören esnafı ziyaret etti.

Sanayi Sitesi’ndeki bir marangoz atölyesinde çıkan ve 5 işyerinde büyük zarara yol alacak yangın sonrasında bölgeye giden Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı, yangınzede esnafla görüştü. “Esnaf bizim can damarımızdır” diye konuşan Ceylan ve Ahlatcı’nın ziyaretine Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ile İl Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

AK Parti olarak iyi ve kötü günde her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Ceylan ile Ahlatcı, yangınzede esnaftan bilgi aldıktan sonra mağduriyetlerin giderilmesi ve yaraların sarılması için devletin imkanlarının seferber edileceğini vurguladı.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Sanayi Sitesi’nde meydana gelen yangında işyerleri zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aşgın, “Belediye olarak yaralarının sarılması için esnafımıza elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)